Fengla på nytt for drapsforsøk



Ei kvinne i 50-åra i Kristiansund er på nytt fengsla i fire veker. Kvinna er sikta for å ha forsøkt å drepe ein mann ved at ho stakk han i halsen fleire gonger med kniv. Retten er komen til at det er stor fare for at ho vil forsøkje igjen, dersom ho blir sett fri no. Politiet etterforskar saka, og det er venta rettsak til hausten.