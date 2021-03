Fem nye smittede i Ålesund

Det er registrert fem nye smittetilfeller i Ålesund, opplyser kommunen i en pressemelding. To av de nye tilfellene var allerede i karantene, og smittevegen er kjent og under kontroll. En person er smittet etter besøk i Oslo og to personer er satt i karantene. Det er i tillegg meldt om to separate smittetilfeller der smittevegen så langt er ukjent. En av de smittede er student ved NTNU og en er ansatt ved virksomheten for psykisk helse og rus i Ålesund kommune. Smittesporing og varsling pågår.