Fem nye naturreservat

Fem områder i Møre og Romsdal blir naturreservat. Det skjer for å sikre at naturverdier i artsrik edelløvskog og kalkfuruskog blir tatt vare på for kommende generasjoner.

Dei nye naturreservatene ligger i Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Molde og Vanylven.

Dette vil innebære kraftige restriksjoner på bruken av områdene, sier Hege Steigedal som er rådgiver ved miljøvernavdelinga hos statsforvalteren.

Alle tiltak som fører til endringer i naturmiljøet blir forbudt. nye bygg, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking og motorisert ferdsel vil ikke lenger være lovlig.

Men vanlig ferdsel, jakt, fiske eller plukking av bær og sopp vil fortsatt være lov.