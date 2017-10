Fem Molde-mål for Norge

Moldes Erling Braut Håland snudde EM-kvalifiseringskampen for juniorer mot Albania tirsdag, og bidro sterkt til at Norge er videre til eliterunden i G19-kvalifiseringen. Albania tok ledelsen tidlig, men to mål av Molde-spissen sendte Norge i føringen. Til slutt ble det norsk seier 7-1. Moldes Eman Markovic signerte også to mål i kampen, mens Leo Skiri Østigård sørget for totalt fem nettkjenninger fra Molde-trioen.