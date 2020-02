Felte voksen hanngaupe

En voksen hanngaupe ble felt i Krekvika i Hustadvika kommune ved 13-tida i ettermiddag, skriver Romsdals Budstikke. Avisa skrev i går at flere mener de bhar observert gaupe like ved Eide sentrum. Seniorrådgiver, Lars Olav Lund, ved Statens Naturoppsyn kan ikke bekrefte at det er den samme gaupa som nå er felt. Gaupejakta startet 1. februar og skal vare fram til 31. mars, eller til kvoten er fylt. For Trøndelag og Møre og Romsdal er kvoten på 25 gauper, hvorav maksimalt ni voksne hunndyr