Fellingsløyve avslått

Ordførar Therese Jemtegård Moen (Sp) i Fjord er skuffa over at alle søknader om fellingsløyve i forvaltningsområdet for jerv i fylket har blitt avslått av MIljødirektoratet.

Kommunane Rauma og Fjord, og fleire lokale beitelag, hadde søkt om slikt skadefellingsløyve. Ordføraren meiner det er for mykje jerv i området.