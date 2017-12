Felles nødsentral Møre og Romsdal

Åpnet ny felles nødsentral

Statsråd Per-Willy Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet åpnet i dag den nye samlokaliserte nødsentralen for brann og politi i politihuset i Ålesund. Amundsen sier Møre og Romsdal er heldig som får benyttet den sentralen i en tidlig fase.– Vi vet at det gir merverdi å samhandle på tvers av etatene. Det gir bedre trygghet for befolkningen og en bedre situasjonsforståelse og at man får oppklart eventuelle misforståelser hvis det skjer en større hendelse. Vi vet det fungerer ut fra erfaring og forskning og derfor er det viktig at vi ruller dette ut over hele landet, sier han.