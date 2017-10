Felles nødsentral i desember

I desember får operasjonssentralene til politiet og brannvesenet i Møre og Romsdal en felles nødsentral. Brannsjef Geir Thorsen i Ålesund ser frem til det. Han tror at når de skal sitte i samme lokale, betyr at de kan samarbeide bedre. – Vi kommer jo tettere på hverandre. Det er bare en skyvedør imellom etatene. Det er kortere linjer for å samhandle og avklare ting som kommer innbyggerne til gode, sier han.