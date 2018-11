Felles forum om miljøutfordringer

Nesset kommune og Norges Miljøvernforbund går sammen om et felles forum for å utveksle informasjon om miljøutfordringene på Rausand. Rausand kan bli lokaliseringssted for det nye nasjonale anlegget for mottak av farlig avfall. – Nå er det ny historie som skal skrives. Jeg tror vi får til en spesiell gruppe bestående av folk fra kommunene rundt og våre fagfolk, som skal jobbe for å se på dette, sa leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, under folkemøtet i Sunndalsøra i kveld.