Felles åpningstider

Sentrumsforeningen i Ålesund vil innføre felles åpningstider for gatebutikkene for å gjøre byen mer forutsigbar. Med åpne butikker fra 10-18 på hverdagene og 10-16 på lørdagene tror sentrumsforeningens leder Monica Molvær at byen vil bli styrket som handelssted og mer attraktiv å etablere seg i. Målet er å innføre disse tidene i forbindelse med årets julehandel.