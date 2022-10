Fekk Voksenopplæringsprisen 2022

Ålesund senioruniversitet får Voksenopplæringsprisen 2022. Det har Voksenopplæringsforbundet og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Folkeuniversitetet har no 430 medlemmar og 20 studiegrupper, som møtes minst anna kvar veke til studie- og læringsaktivitetar tilrettelagd for deltakarane sin alder og interesser.

Juryen skriv i ei pressemelding at å gje prisen til Ålesund senioruniversitet er eit signal om kor viktig det er at samfunnet vektlegg læringsaktivitetar og læringsmiljø for vaksne i høg alder.