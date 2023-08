Fekk utdelt Kulturlandskapsprisen

Egil Kvalsund fekk i dag utdelt Kulturlandskapsprisen for 2023. Prisen blei delt ut av fylkesordførar Line Hatmosø Hoem og konstituert statsforvaltar Rigmor Brøste i Gartneriet heime hos Kvalsund i Herøy kommune.

Kvalsund får prisen for sin særskilde innsats for kulturlandskapet på Nerlandsøy.

– Han er ei drivande kraft for villsau- og beitenæringa på øyane på Ytre Sunnmøre, og er også ein viktig bidragsytar innan skjøtsel og forsking på kystlynghei, står det i pressemeldinga frå statsforvaltaren.

– Eg har alltid hatt interesse for Kulturlandskapet, og også for sau. Det vart etter kvart villsau. I våre område er villsau kanskje det dyret som er mest aktuelt for å halde kulturlandskapet i hevd – og da også kystlyngen, seier Kvalsund.