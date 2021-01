Fekk truleg dogg på ruta

Tussentunnelen i Molde blei stengt etter eit trafikkuhell, som politiet trur skuldast at ein personbil fekk dogg på frontruta då den køyrde inn i tunnelen. Dei meiner bilen hadde for stor fart etter forholda, og dermed køyrde inn i ein lastebil. Det blei store skadar på personbilen, og føraren blei sendt til akuttmottaket i Molde for sjekk, på grunn av smerte i ei skulder og kuttskadar i ansiktet. Politiet har meldt saka og tatt beslag i førarkortet til personbilføraren.