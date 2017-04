Fekk to båtar

Entreprenørselskapet OK Entreprenør, som fekk oppdrag for nærare 24 millionar kroner på renovasjonsanlegget Bingsa i Ålesund, utan anbodsrunde, har også planert og sett opp ein mur heime hos Bingsa-sjefen. Betalinga var to båtar, skriv Sunnmørsposten. (krev innlogging). Teamleiar på Bingsa, Per Oskar Slinning, seier han har eit tydeleg skille på kva som er privat, og kva som er jobb, og at det private arbeidet uansett skjedde før han blei sjef på anlegget