Fekk til saman 22.500 i gebyr

Statens vegvesen har i dag hatt ein kontroll med fokus på buss og taxi i sentrum av Ålesund.

Der blei to bussar frå same firma tatt til side for ein utvida kontroll. Ifølge Vegvesenet mangla det eine køyretøyet ein bombrikkeavtale og fekk eit gebyr på 8000 kroner.

Det andre køyretøyet skal ha mangla ein bombrikkeavtale, alkolås, transportløyve og vognkort. Dermed blei det gitt gebyr på totalt 22.500 kroner, opplyser Vegvesenet.

I tillegg skal ein taxi ha mangla forskriftmessig merking, og det blir sendt ein rapport til løyvemyndigheitene.