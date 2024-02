Fekk stoppa bilførar som køyrde ned skilt

Politiet har fått stoppa bilføraren som køyrde ned eit skilt i nærleiken av Valderøytunnelen i Giske kommune.

– Den aktuelle bilen blei stoppa i Ålesund sentrum med nokre skader i fronten. Føraren, ein mann i 70-åra, verkar påverka av alkohol. Han blir tatt med til blodprøvetaking, opplyser politiet.

Trafikkuhellet skal ha skjedd like før rundkøyringa på Ytterland. Politiet melder at mannen blir meldt for forholdet og får førarkortet beslaglagd.