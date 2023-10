Fekk ros for flytteplan

Starten på innflyttinga til det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal nærmar seg. Frå mai 2024 til mai 2025 skal flyttinga skje, og prosjektsjef for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, Ketil Landevåg Gaupset, la onsdag fram den samordna planen for styret i helseføretaket på styremøtet i Volda. – Vi har jobba grundig med dette lenge, så det er godt å få det formelt forankra i styret, seier han. Styret vedtok at dei sluttar seg planen og dei gir ros til arbeidet som er gjort.