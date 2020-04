Fekk rekordmange søkarar

For femte året på rad opplever Høgskolen i Molde auke i tal på søkjarar som har studium der som sitt førsteval. For første gang har Høgskolen i Molde over 1500 førsteprioritetssøkarar. Rundt 1600 studentar søkte seg til høgskulen, og det er første gang Molde har fått fleire førsteprioritetssøkarar enn både Høgskulen i Volda og NTNU Ålesund. Det skriv Høgskolen i Molde i ei pressemelding. Også NTNU i Ålesund har hatt ei auke i talet på søkarar. 1514 søkarar har studium i Ålesund som sitt førsteval. Økonomi og maritime fag aukar mest, og søkartala til sjukepleie er også på veg oppover etter at regjeringa innførte nye karakterkrav i 2019. Også Høgskolesenteret i Kristiansund er fornøgd med søkartala. Der har dei hatt ei auke i søkarar til logistikkstudia. Høgskulen i Volda melder at søkartala hos dei aukar for fjerde år på rad. 1481 søkarar har skulen som førsteval. Søkartalet til alle mediefaga har spesielt auka frå fjoråret. Også sosionom og friluftsliv er populære studium.