Fekk refs for ordbruken

Frp-politikar Frank Sve fekk refs frå fylkesordføraren for ordbruken sin under budsjettdebatten i fylkestinget i dag.

Sve ville vite kva dei tilsette som har blitt overført til fylkeskommunen sin samferdselsavdeling, skal halde på med når fylkeskommunen skal kutte innanfor samferdsel.

Sve antyda at dei kanskje kunne leggje kabal eller spele ludo. Det meinte fylkesordførar Tove Lise Torve (Ap) var respektlaust.

– Som fylkestingsrepresentantar har vi eit arbeidsgivaransvar. Vi kan godt vere usamde i sak, men vi må omtale kvarandre med respekt. Det forventar eg av fylkestingsrepresentantane, seier Torve.

Også fleire andre politikarar meinte at ordbruken var upassande.. Sve seier han ikkje tar sjølvkritikk. Han meiner han må kunne kalle ein spade for ein spade og seier at han stilte eit spørsmål om bruk av ressursar som han meiner var på sin plass.

– Ein må tåle at det blir stilt spørsmål om kva desse 133 stillingane som har kome frå Statens vegvesen skal bli brukt til. Det er eit relevant spørsmål, seier Sve.