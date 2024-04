Fekk redusert straff i lagmannsretten

Ein mann i 20-åra har fått redusert fengselsstraffa si med ein månad etter at saka hans blei behandla på nytt i lagmannsretten.

I desember i fjor blei mannen dømt til fengsel i ti månader for å ha gjort seksuelle handlingar mot tre kvinnelege kollegaer. Dette skjedde på ein serveringsstad der dei alle jobba.

I lagmannsretten blei han frikjent for det eine tiltalepunktet som gjaldt ei av dei fornærme. Lagmannsretten sette straffa til ni månader i fengsel.

Retten var delte i vurderinga, men fleirtalet av dommarane la vekt på forklaringane til dei fornærma i saka. Mannen blei difor igjen dømt for å ha gjort ei seksuell handling mot eit barn under 16 år og for å ha gjort ei seksuell handling med nokon som ikkje hadde samtykka til det. Han må også betale 50.000 og 60.000 kroner i erstatning til to av dei fornærma i saka.