Fekk redusert straff

Ein mann i 40-åra frå Nordmøre fekk redusert straff i Frostating lagmannsrett. I sommar blei mannen dømt til to års fengsel for seksuell omgang med barn under 14 og 16 år, for oppbevaring av bilde som seksualiserer barn under 18 år og for kjøp av seksuelle tenester frå mindreårige. Frostating lagmannsrett gjorde ei samla vurdering der dei meinte at meir passande straff var 14 månader. Lagmannsretten auka derimot erstatningskravet til ei av dei fornærma i saka frå 120.000 til 130.000.