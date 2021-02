Fekk redusert straff

Ein mann i 40-åra busett i Romsdal har fått lågare straff etter å ha anka til Frostating lagmannsrett. Mannen blei i 2019 dømt til to års fengsel for mishandling av kona og stesonen sin. I lagmannsretten fekk mannen redusert straffa til eitt år og seks månader for lang saksbehandlingstid. Mannen må framleis betale 125.000 kroner i erstatning til dei to fornærma.