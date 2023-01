Fekk prisen «Årets regionbyggar»

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Molde Næringsforum og Næringsforeningen Ålesundregionen er «Årets regionbyggar 2022». Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

Prisen får dei for sitt samarbeid om prosjektet «Bli med heim». I fjor arrangerte dei messer i Oslo og Trondheim for å skape ein møteplass mellom næringslivet og fylket med studentar eller dei som jobba i dei to byane. Dette for å få fleire til å kome heim etter kvart.