Fekk omgjort straffa

Ein mann frå Sunnmøre har i Frostating tingrett fått omgjort delar av straffa si. Mannen i 30-åra blei dømt til fengsel i tre år og åtte månadar i juli 2020 etter å ha sett fyr på eit hus der det oppheldt seg tre personar i 2019. På grunn av rask respons frå den eine bebuaren, vart ingen skadd under brannen. Frostating har avgjort at fullbyrdinga av to år og åtte månader av straffa blir utsett på vilkår av at mannen gjennomfører eit narkotikaprogram.