Fekk mildare straff

Ein mann frå Romsdal fekk mildare straff då saka hans blei behandla i Frostating lagmannsrett førre veke. Mannen i 30-åra blei dømt til fengsel i fem månader for vald i oktober 2019, men anka dommen. Lagmannsretten skriv i den nye dommen at det er tatt noko omsyn til at valden ikkje skjedde heilt uprovosert og sette difor straffa til 100 dagar. Mannen må framleis betale sakskostnader.