Fekk lovnader om kompensasjon

Kulturminister Abid Raja held fram med sin turné i Møre og Romsdal. Søndag har han besøkt Sunnmøre museum og Ocean Sound Recording og Momentium i Giske og Ålesund. – Vi har fått lovnader om at kompensasjonsordninga for kultur skal gjelde uavkorta ut august. Det er vi veldig glade for, seier Lars Berg Giskeødegård, gründer i Momentium til NRK.