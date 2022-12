Fekk lågare straff i lagmannsretten

Ein mann i 20-åra har fått lågare straff etter at saka hans har blitt behandla på nytt av Frostating lagmannsrett. I september blei mannen dømt til fengsel i tre år og ti månader for oppbevaring av to kilo amfetamin og ca. eitt kilo MDMA, køyring i ruspåverka tilstand og bruk av narkotika.

Påtalemakta anka dommen til lagmannsretten. Der nedjusterte påtalemakta eine tiltaleposten og sa at beslaget på eitt kilo MDMA måtte reknast om på grunn av styrkegraden på tablettane.

Mannen blei så dømt til fengsel i tre år og seks månader. Fullføringa av to år og seks månader av straffa er utsett med ei prøvetid på fire år under det vilkår at mannen gjennomfører eit narkotikaprogram.