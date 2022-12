Fekk ikkje til å lande på Molde lufthavn

Eit Norwegian-fly frå Oslo til Molde fekk ikkje til å lande på Molde lufthavn i 08.30-tida. Flyet sette difor kursen mot Ålesund for så å frakte passasjerane vidare til Molde med buss.

Pressevakt i Norwegian, Eline Skari, opplyser til Dagbladet at flyet ikkje fekk til å lande fordi det var for glatt.

Arnt Sandvik ved Molde lufthavn opplyser til NRK at snøbyer har skapt nokre utfordringar i dag, men at det er gode forhold for landing no. Widerøe sitt fly frå Bergen greidde å lande like etter klokka 09.00.