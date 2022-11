Fekk ikkje medhald i lukking av dører

Møre og Romsdal tingrett vil ikkje lukke dørene under behandlinga av rettsaka mot ein politimann som er sikta for underslag. Mannen sin forsvarar har bedt om lukka dører og referatforbod under rettsaka seinare i november. I avgjerda frå retten heiter det at ein forstår at saka er belastande for den sikta og hans familie, men at dørene ikkje skal lukkast.

Politimannen sin forsvarar seier avgjerda blir anka til lagmannsretten.