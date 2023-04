Fekk i seg røyk – sendt til sjukehus

Ein person blei køyrd til sjukehus for undersøkingar og fire andre til legevakt etter røykutvikling i ei leilegheit i Molde seint i går kveld. Per Åge Ferstad, operasjonsleiar i politiet, seier at det ikkje er mistanke om alvorleg personskade.

Det var totalt seks personar i leilegheita då det oppstod røykutvikling som følge av matlaging.

Bebuarane fekk flytte tilbake etter at leilegheita blei lufta ut.