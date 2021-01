Fekk huset sitt ransaka

Dagen etter at Sitel Isa Adala i Volda skulle ha vore kasta ut av Noreg, kom politiet på døra. Etter ordre frå UDI vart det gjennomført husransaking. Det fekk ho og advokaten hennar til å reagere. Det skriv avisa Møre-Nytt. Før jul fekk Adala beskjed om at ho blir sendt ut av landet fordi UDI meiner passet hennar er falskt. Klagesaka hennar er no til behandling.