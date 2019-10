Fekk hjelp ned frå fjellet

Laurdag kveld bad to personar politiet om hjelp til å kome seg ned frå Tafjordfjella. Dei to hadde ikkje utstyr til overnatting og dei var ikkje vande til å ferdast i fjella. I tillegg var dei våte og slitne etter å ha vassa i djup snø i 7 timar. Hovudredningssentralen sende helkopter for å hente dei ut frå fjella.