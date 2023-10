Fekk heiderspris

Mariell Gausnes Aasen og Thea Elise Vestre Aasen og Cheerleadergruppa Ørskog Angels blei tildelt Ålesund kommune sin Heiderspris for 2023. Sjølve utdelinga skjer 30. november under kommunestyremøtet.

I grunngivinga vektlegg Ålesund formannskap at Mariell Gausnes Aasen og Thea Elise Vestre Aasen, som då var 17 år gamle, var initiativtakarar og grunnleggarar av Cheerleadergruppa Ørskog Angels.

– Initiativ, pågangsmot samt evne til å få med seg lagspelarar, både frå Ørskog Idrettslag, nye aktive medlemar og foreldre/styremedlemmer gjer at Ørskog Angels står som eit av dei mest populære fritidstilboda på Sjøholt. Desse to jentene fekk på plass eit heilt nytt og annleis fritidstilbod, var aktive som utøvarar, trenarar, inspiratorar, materialforvaltarar, innkjøpsrådgivarar og tilretteleggarar. Dei våga å stanse på eit nytt og spennande fritidstilbod, la mykje arbeid i det og dei fekk det til. Vi meiner at det er svært imponerande med ein slik frivillig innsats i ung alder, og er sikker på at dei kan vere til stor inspirasjon for andre, står det i grunngivinga.

Det blir også vist til dei gode resultata til cheerleadergruppa og at dei har sett Ørskog og Ålesund på kartet.