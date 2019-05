Fekk glas i ansiktet

Like før klokka 01.00 i natt måtte politiet rykke ut til ei valdsepisode ved ein utestad i Molde sentrum. Ein person skal ha fått kasta eit glas i ansiktet og blei køyrd til legevakta for sjekk. Personen fekk ikkje store skader. Gjerningsmannen er kjent, men hadde reist frå staden då politiet kom fram. Litt seinare på natta blei ein utanlandsk mann i 20-åra meldt for å ikkje følgje pålegg frå politiet. Dette etter å ha blitt vist vekk frå Molde sentrum på grunn av kranglete oppførsel utanfor ein utestad.