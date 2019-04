Fekk forenkla forelegg

To bilistar fekk forenkla forelegg i Hareid for å ha køyrt for fort. Høgste fart var 74 km/t i 50-sona. Ved Frei barneskole i Kristiansund fekk ein bilist forelegg etter å ha køyrt i 90 km/t i 70-sona, skriv politiet på Twitter.