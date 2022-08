Fekk fartsbot

Ni bilførarar fekk forenkla førelegg for å køyre for fort i 70-sona på fylkesveg 62 Istadvegen i Molde. Ein person miste førarkortet og ein annan blir politimeld for å ha køyrt i rusa tilstand og ikkje ha gyldig førarkort. Høgste fart vart målt til 113 km/t.