Fekk endeleg spesialbil

– Dette er kjempestort, etter ein lang og tøff kamp, seier Hege Balevik. No har familien fått spesialbil, der sjåføren sit skjerma. Sonen er psykisk utviklingshemma og har ei utagerande åtferd som har ført til fleire nestenulykker i trafikken. Stortinget endra reglane for bilstøtteordninga, slik at utagerande utan rullestol kan få tilrettelagt bil. Balevik håper det blir enklare for andre i same situasjon.