Fekk bot etter å ha forlate bål

Ein mann i 20-åra frå Nordmøre har fått ei bot på 6000 kroner for brot på brann- og eksplosjonsvernlova. Tidlegare i sommar tende han på diverse gjenstandar nokre meter frå huset sitt. Dette var også i nærleiken av område med kratt og vegetasjon. Han forlèt så dette og gjekk å la seg. Ifølge førelegget var mannen også full og politiet meiner at det var fare for at brannen kunne gav spreidd seg.