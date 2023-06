Fekk bot

Ein mann i slutten av 20-åra frå Romsdal er dømt til ei bot på 20.000 kroner. I fjor sommar køyrde han elektrisk sparkesykkel trass i at han var påverka av alkohol og klonazepam.

Mannen blei stoppa av politiet som meinte at han køyrde for fort. Då dei stoppa han oppdaga dei at han var sløv og at det var vanskeleg å føre ein samtale med han. Det blei difor tatt ei blåseprøve som indikerte at han var påverka av rusmiddel, står det i dommen. Han blei så tatt med til politistasjonen for å ta blodprøve, som viste at han hadde promille.