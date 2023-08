Fekk beslaglagd førarkortet

39 bilførarar fekk bøter då UP gjennomførte ein fartskontroll i ei 80-sone på E39 Ørskogfjellet.

Politiet oppretta ei straffesak på ein førar som ikkje ønska å godta bota. I tillegg fekk to bilførarar førarkortet beslaglagd for å ha køyrt for fort. Dei blei målt til 117 kilometer i timen og 136 kilometer i timen.