Fekk avslag på klagen

Fylkesmannen har avslått klagen til Liv Astrid Roaldsnes om fleire timar med omsorgsstønad. Roaldsnes pleier sin dødssjuke son heile døgnet og meiner ho bør ha fullt betalt, medan Giske kommune har innvilga betaling for 60 timar i månaden. Saka har gått fram og tilbake mellom kommunen og Fylkesmannen sidan november. Fylkesmannen skriv i vedtaket at det totale hjelpetilbodet familien får er forsvarleg. – Vi er svært skuffa over vedtaket, seier Liv Astrid Roaldsnes.