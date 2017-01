Feirer 10-års jubileum med nytt album

– Vi så for oss at El Cuero kunne bli et band å bli gammel i, heter det fra Tommy Reite, bassist i bandet som har spilt på både de mest slitne punkebuler til å delta i Melodi Grand Prix i 2014.

– Passer bra for rockere med Kristiansund-røtter

Fredagens albumutgivelse For All Remaining Days er den syvende langspilleren fra El Cuero. Gruppen platedebuterte med et selvtitulert studioalbum i 2007 spilt inn live i studio i sin tid.

– Det passer bra for rockerne med Kristiansund-røtter, som utrettelig har turnert langs norske landeveier. Hele grunnen til at vi eksisterer som band, er for å dra ut å spille.

– Det er ganske meningsløst å bare gå i studio for å lage musikk. Vi må ut og spille live, det var derfor vi begynte å spille, sier Håvard Takle Ohr til NRK Kveldsåpent.

Spilt inn på Giske

For All Remaining Days ble innspilt i Ocean Sound på Giske på Sunnmøre. Ni av låtene er signert Brynjar Takle Ohr, mens den tiende er laget av bandets nykommer gitaristen Vegard Strand Holthe, som har vært med siste året.