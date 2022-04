Feira med flagg i fylkestinget

Høgre-politikar Monica Molvær feira med det norske flagget på talarstolen då fylkestinget i går ga grønt lys til eit vidaregåande skuletilbod for 450-480 elevar på Kulturhamna. Føresetnaden er at Ålesund kommune også leggjer kulturskulen dit. Ordføraren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal frå Arbeidarpartiet, seier det har vore mange rundar om sørsida av sentrum av Ålesund. Aurdal håper at dette inneber at planane endeleg blir realisert. Dette vil vere ei kraftfull satsing på Kulturhamna, seier Aurdal.