Feilsending har ikkje ført til pasientskade

Tidlegare denne veka fekk Ålesund kommune informasjon frå Helseplattformen AS om feilsende tilvisingar til kommunen som har mangla overvaking.

Kommunen har ved tilgang til kva pasientar dette gjeld gjennomgått dei feilsende tilvisingane.

Etter gjennomgang av meldingar som er meldt og har feila, for 12 pasientar, finn kommunen ikkje at det har medført pasientskade. Det skriv kommunen.

– Vi er glade for at feilsende tilvisingar ikkje har ført til pasientskade, og gjennomgår vidare interne rutinar som eit ledd i det kontinuerlege forbetringsarbeidet. Vi arbeider målretta for at tenestene skal vere verknadsfulle, trygge og sikre, samordna og prega av kontinuitet, fortel kommunalsjef for helse, Synnøve Vasstrand Synnes.