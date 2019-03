Feil på motor førte til nødlanding

Det var feil i ein av motorens stemplar som førte til at eit lite motorfly måtte nødlande på Ångarsdvatnet i Oppdal, det konkluderer ein rapport frå Statens havarikommisjon for transport. Flyet var på veg frå Ålesund til Røros då det fekk motortrøbbel den 26. februar 2017. Undersøkinga avdekka ein rekke brot på norske forskrifter når det kom til ombygginga av motoren, samt delane som vart brukt, som førte til at flyet fekk motortrøbbel.