Feil om Ålesund

Norsk Institutt for Luftforskning avviser at luftkvaliteten i Ålesund var verre enn i Oslo i dag, og dermed utgjorde en helserisiko. Det var NTB som gikk ut med dette tidligere i dag. Men kommunikasjonssjef Christine Solbakken sier til Sunnmørsposten at det må ha skjedd en feil, og at de verdiene som ble målt i Ålesund ikke utgjorde noen helserisiko.