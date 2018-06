Feil høgde på hinderet

Karoline Bjerkeli Grøvdal opplevde ei arrangørtabbe under Bislett Games i kveld. Ho og resten av kvinnene sprang tre rundar med herrehøgde på det eine hinderet under 3000 meter hinder. Bjerkeli Grøvdal enda til slutt på ein 7.-plass. – Du merkar det litt, men kanskje aller mest i hovudet. For meg som ikkje er så glad i hinder i utgangspunktet, så var det ikkje så kult. Men eg hadde ein litt dårleg dag sånn generelt, sa Bjerkeli Grøvdal etter løpet.