Feil datagrunnlag

Det var manglande datagrunnlag for abonnentar utan vassmålar i gamle Ålesund, som gjorde at reknestykket for kommunale avgifter i Ålesund blei feil. Det skriv Sunnmørsposten (krev innlogging). Innbyggjarar har reagert på at gebyra auka kraftig. Kommunen måtte trekke tilbake alle utsende fakturaer på grunn av feilen. Verken det innleigde konsulentfirmaet eller kommunen oppdaga feilen før rekningane blei sendt ut.