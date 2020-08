Fegsla for grov valdshandling

Ein mann som vart utsett for vald i Kristiansund natt til torsdag er innlagd på sjukehus. Politiet arresterte ein mann i tjueåra som dei har sikta for grov kroppskrenking, melder Tidens Krav. Mannen er tidlegare dømt for vald. No er han varetektsfengsla i fire veker.