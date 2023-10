Fedrelandet til USA

Margreth Olins film Fedrelandet blir no distribuert også til USA.

Frå før er den seld til mellom anna Sverige, Danmark, Italia, Polen, Benelux, Tjekkia, Slovakia og Japan.

Her heime har den Oskar-nominerte filmen passert 80.000 besøkande, og er til no den tredje mest sette dokumentaren på kino her i landet dei siste 20 åra.